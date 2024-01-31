«Нулевой» экстрим: метеоролог рассказал о погоде в феврале

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Грядущий последний месяц зимы продолжит трехлетний цикл теплых февралей, когда столбики термометров поднимаются на несколько градусов выше климатических норм. Об этом «Реальному времени» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

— Норма для февраля — это минус 10 градусов по Цельсию. Это самый холодный месяц в году. Аномалия, которая прогнозируется, — это +7 градусов относительно нормы, то есть 3 градуса мороза в среднем. А в ближайшие дни, в ближайшую декаду, дневные максимумы будут около нулевого значения, — рассказал метеоролог, предупредив, что «это приводит к сходу снега с крыш и нужно быть внимательными».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его данным, аномально теплыми были также феврали образца 2022 и 2023 годов.

— В позапрошлом году средняя температура была минус 3,2 градуса по Цельсию. А в прошлом — 7,7 градуса по Цельсию ниже нуля. И только в 2021 году был холодный февраль — минус 15,2 градуса по Цельсию, — отметил Аухадеев.

А до этого максимально «бодрящим» выдался февраль 1976 года — на 7,5 градуса холоднее нормы.

При этом, по словам метеоролога, в эпоху изменения климата, когда закономерности все больше нарушаются, сложно прогнозировать, каким будет тот или иной сезон относительно прошлогоднего.

В ближайшее время характер погоды будет обуславливаться тем, что в атмосфере восстановился западный перенос. Таким образом, в регион поступает теплый воздух из Атлантики, согретый Гольфстримом.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Что касается снегопадов, то повторения январского экстрима татарстанские метеорологи не ждут.

— Уже с завтрашнего дня мы будем находиться под влиянием циклона, в зоне прохождения атмосферного фронта. У нас ожидаются осадки в виде снега, но то, что было две недели назад, — это экстремальное событие, которое бывает чрезвычайно редко. Сейчас же будет выпадать по 2 мм в сутки. Часто обыватели неправильно понимают наши цифры про 2 мм. Каждый 1 мм осадков — это примерно 10—15 мм, или 1—1,5 см в высоте снежного покрова, — объяснил Аухадеев.

Тем не менее уже выпавший снег превысил норму в два раза и будет еще накапливаться.

— На сегодняшний день высота снежного покрова фиксируется на уровне 78 см. Как правило, снег у нас накапливается до первой декады марта, когда фиксируется максимальная отметка, — рассказал эксперт, добавив, что текущее количество снега — это не рекорд, и привел в пример конец февраля 2011 года, когда уровень достиг 105 см.



Галия Шакирова