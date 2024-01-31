Мария Захарова: «Дело Валиевой — пример нечестной конкуренции по устранению одной из сильнейших»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала лишение российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой олимпийской медали и титула чемпионки Европы.

— Дело Валиевой — пример нечестной конкуренции по устранению одной из сильнейших, Россия продолжит отстаивать право спортсменки на апелляцию, — заявила Мария Захарова в ходе брифинга в среду.

Она добавила, что Вашингтон уже даже не маскирует попытки отстранить Россию от международных соревнований.



В начале этой недели CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года. Также суд постановил аннулировать все результаты фигуристки на соревнованиях, в которых она принимала участие с этого времени. Кроме того, ее лишили олимпийской медали и титула чемпионки Европы. Олимпийский комитет России собирается обжаловать это решение.

Российское антидопинговое агентство выразило готовность оказать содействие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании дела казанской фигуристки Камилы Валиевой.

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Маргарита Головатенко