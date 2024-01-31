Предмет «труд» в российских школах будет состоять из обязательных и вариативных модулей

С 1 сентября в российские школы вернется предмет «труд». Он будет состоять из пяти обязательных и трех вариативных модулей, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.



Обязательными модулями станут:

«Производство и технологии»;

«Технологии обработки и пищевые продукты»;

«Компьютерная графика и черчение»;

«Робототехника»;

«3D-моделирование, прототипирование и макетирование».

Вариативные модули:

«Автоматизированные системы»;

«Животноводство»;

«Растениеводство».

В пятых-седьмых классах предмет «труд» будет проходить два часа в неделю. В восьмых-девятых — один час в неделю. Также могут быть разработаны дополнительные вариативные модули, например, «Авиамоделирование», «Медиатехнологии», «Сити-фермерство», «Ресурсосберегающие технологии».

Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, предмет «труд» также будет включать элементы профориентации школьников. Программы будут составляться с учетом востребованных профессий и особенностей региона, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко