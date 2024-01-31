Закон о конфискации имущества за фейки о российской армии принят в окончательном чтении в Госдуме

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем (окончательном) чтениях закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства. Закон был принят единогласно.

— Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности, — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности страны. Под деятельностью, направленной против безопасности, подразумеваются в том числе содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1), прохождение обучения в этих целях (ст. 281.2) и организация диверсионного сообщества (ст. 281.3). Еще конфискация имущества грозит за публичное оскорбление и дискредитацию российской армии.

В первом чтении закон был принят 24 января. Как уточнил Володин, авторами инициативы являются 395 депутатов Госдумы. Два дня назад Комитет Госдумы рекомендовал принять закон во втором чтении.



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Айрат Назипов