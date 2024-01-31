Новости общества

19:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Это большое доверие республике»: в Татарстане создают экспертный центр маткапитала

17:00, 31.01.2024

Первым регионом для отработки «пилота» стал Дагестан, главы районов которого уже предоставили РТ информацию о семьях

«Это большое доверие республике»: в Татарстане создают экспертный центр маткапитала
Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Более 338 млрд рублей составили расходы отделения Социального фонда по Татарстану в минувшем году на выплаты гражданам, самой крупной из которых является маткапитал. Именно эта социальная мера поддержки станет профильной для республики — на базе региона создается единый в России экспертный центр, сообщил сегодня на коллегии ведомства управляющий отделением СФР Эдуард Вафин. Первыми протестируют работу центра жители… Дагестана. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Экспертный центр по маткапиталу развернут в Татарстане

Татарстанское отделение Соцфонда уже несколько лет занимается назначением пенсий, маткапиталов и других социальных выплат жителям Байконура. С прошлого года обслуживает и население Луганска, а с февраля этого на ведомство наложены дополнительные функции — по назначению и выплате маткапитала в Дагестане. Уже завтра в Казани начнут дистанционно принимать заявления жителей северокавказского региона. Примечательно, что следующим этапом станет создание в республике общероссийского экспертного центра по этому профилю:

— Что такое «экспертный центр»? У нас есть направления деятельности, допустим, маткапитал, назначение пенсий и так далее, вполне возможно, в перспективе это будет объединено в рамках одного региона. Сейчас предварительное решение принято о том, что экспертный центр по материнскому семейному капиталу будут разворачивать на базе Татарстана, так что в других регионах этой работы не будет, — заявил в ходе презентации до начала коллегии управляющий отделением СФР Эдуард Вафин.

Экспертный центр по маткапиталу будут разворачивать на базе Татарстана, в других регионах этой работы не будет, заявил Эдуард Вафин. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Дагестан сопоставим по численности населения с Татарстаном — 3,2 млн человек. «Мы к этой работе готовы. Выходили на каждого главу администрации Дагестана, на каждое образовательное учреждение, чтобы заключить с ними соглашения. Главы идут нам навстречу, предоставляют информацию. Это не только профессионализм, но и большое доверие нашей республике», — считает Вафин. «Сегодня Социальный фонд Татарстана работает не только на территории республики, но и по России. Это, конечно, говорит о качестве вашей работы», — отметила позднее и татарстанский вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Маткапитал — самая крупная денежная выплата при рождении детей, которую сейчас оформляют в проактивном порядке, то есть без заявлений. За все время в Татарстане выдали 408,6 тысячи сертификатов, из них 23,3 тысячи — в 2023-м. С начала действия программы сумма маткапитала выросла в 3 раза и завтра, 1 февраля, вновь будет проиндексирована на 7,4%, на первого ребенка — 630,4 тысячи, на второго — 833 тысячи рублей.

С 1 февраля сумма маткапитала в России вырастет: на первого ребенка — 630,4 тысячи, на второго — 833 тысячи рублей. скриншот realnoevremya.ru слайдов с коллегии

Татарстанцам оплатили больничные на 21 млрд рублей

Будучи одним из крупнейших в Поволжье, татарстанское отделение СФР обслуживает более 1,106 млн пенсионеров, 321 тысячи получателей социальных выплат, свыше 217 тысяч страхователей. Общий объем расходов в прошлом году составил более 338 млрд рублей.

Говоря об итогах деятельности, глава ведомства сообщил, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2023-м были проиндексированы на 4,8%, а с 1 января 2024-го — на 7,5%. Средний размер страховой пенсии по старости вырос на 2 834 рубля. С 1 февраля того года ежемесячные денежные выплаты увеличились на 11,9%, с 1 апреля — социальные пенсии на 3,3%. За год в республике назначили более 34 тысяч пенсий, по инвалидности — беззаявительно, по данным бюро МСЭ. К декабрю средний размер пенсий ветеранов и участников Великой Отечественной войны составил 38 237,9 рубля (инвалидов вследствие военной травмы), 49 717,6 (участников), 34 761,6 (вдов). В рамках госуслуг в СФР получили 1 010,5 тысячи обращений в электронном виде. Операторами Единого контакт-центра было обработано более 1,5 млн обращений граждан.

Общий объем расходов СФР по РТ в прошлом году составил более 338 млрд рублей. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Большое внимание в фонде уделяли мерам социальной поддержки участников СВО и членов их семей, обеспечив бойцов средствами реабилитации на 46,2 млн рублей. Ежемесячные выплаты назначили 3 613 ветеранам боевых действий, одному Герою России и двум членам семьи погибшего Героя России. Единовременное пособие получили 209 беременных жен мобилизованных военнослужащих. Ежемесячное пособие выплатили в отношении 1 098 детей мобилизованных в размере 15 548,07 рубля на ребенка.

Еще один важный блок работы — система мер поддержки семей с детьми от 0 до 17 лет, а также беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, — единое пособие (ЕП). Получателей ежемесячной выплаты — 209 275 татарстанских детей, на выплату направили более 18,9 млрд рублей. Размер единого пособия семьям с детьми зависит от региональной величины прожиточного минимума для детей, которая увеличится с 1 февраля и составит: 50% — 6 370,50 рубля; 75% — 9 555,75 рубля; 100% — 12 741 рубль. Единое пособие на беременных: 50% — 7 158,50 рубля; 75% — 10 737,75 рубля; 100% — 14 317 рублей.

В минувшем году почти 1 млн татарстанцев брали больничные листы — в фонде зарегистрировали 988,1 тысячи случаев временной нетрудоспособности. Расходы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили более 21 млрд рублей. С этого года максимальная сумма дневной выплаты по больничному листку выросла в 1,5 раза, до 4 039 рублей. Более 24,5 тысячи мам в декрете получили пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Общий объем направленных средств составил 3,8 млрд рублей.

Ежемесячные выплаты назначили 3 613 ветеранам боевых действий, одному Герою России и двум членам семьи погибшего Героя России. скриншот realnoevremya.ru слайдов с коллегии

Путевки на санаторно-курортное лечение на общую сумму 87 млн рублей получили 1,3 тысячи льготников. Еще 1,5 тысячи работников с производственными травмами и профзаболеваниями прошли реабилитацию за 93,1 млн. Порядка 6,3 тысячи пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний дополнительно были реабилитированы на 325,1 млн. ТСР получили более тысячи пострадавших.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева положительно оценила работу отделения Социального фонда по Татарстану и обозначила задачи на этот год. В частности, речь зашла о создании единой цифровой платформы, которая обеспечивает проактивный режим.

— Мы с вами понимаем, что это позволяет быть ближе к каждому жителю республики и обеспечить максимально быстрое взаимодействие с гражданином, чтобы ответить на его вопросы. В Социальном фонде много услуг предоставляется в проактивном режиме, многим министерствам нужно к этому стремиться, — сообщила вице-премьер.

Кроме того, по ее словам, по поручению раиса РТ достигнута договоренность о том, что часть услуг Социального фонда будут предоставлять на базе МФЦ.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева положительно оценила работу отделения Социального фонда по Татарстану и обозначила задачи на этот год. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Новшества 2024 года

В своем выступлении Эдуард Вафин особо выделил новшества этого года. Например, в целях увеличения реальных доходов семьи принят закон о сохранении пособия по уходу за ребенком в случае досрочного выхода из декрета. «Если раньше родитель в декрете выходил на работу раньше срока, он терял пособие по уходу за ребенком. С января этого года такие родители продолжат получать выплату», — сообщил спикер. Есть и другие важные изменения:

  • страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке;
  • страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%, размер фиксированной выплаты составил 8 134,88 руб., стоимость пенсионного коэффициента — 133,05 руб.;
  • установлены новые максимальные суммы пособий, максимальная по временной нетрудоспособности за месяц составляет 122 807,79 руб. — при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка), 98 246,23 руб. — при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка), 684,67 руб. — при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка);
  • максимальная сумма пособия по беременности и родам для работающих женщин — 565 562,20 руб., которая предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов;
  • максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком — 49 123,12 руб.;
Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в этом году составит 49 123,12 рубля. realnoevremya.ru/ Максим Платонов
  • ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, в размере 10 тысяч рублей будет предоставляться не только неработающим, но и частично занятым родителям или опекунам, работающим на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет сохраняться за матерью и другими лицами, имеющими право на пособие, при их выходе на работу до достижения ребенком 1,5 года, в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому, дистанционной работы и в случае работы у другого работодателя;
  • право на маткапитал теперь возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином РФ;
  • на средства маткапитала можно провести реконструкцию дома блокированной застройки в целях улучшения жилищных условий;
  • отцы-одиночки (или единственные усыновители), воспитывающие детей и имеющие право на получение материнского капитала, могут направить маткапитал на формирование своей накопительной пенсии.
Василя Ширшова
ОбществоЭкономика Татарстан Фонд социального страхования по Республике ТатарстанВафин Эдуард ЯфасовичОтделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Новости общества

19:12 МСК Все новости
Новости раздела