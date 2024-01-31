«Это большое доверие республике»: в Татарстане создают экспертный центр маткапитала

Первым регионом для отработки «пилота» стал Дагестан, главы районов которого уже предоставили РТ информацию о семьях

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Более 338 млрд рублей составили расходы отделения Социального фонда по Татарстану в минувшем году на выплаты гражданам, самой крупной из которых является маткапитал. Именно эта социальная мера поддержки станет профильной для республики — на базе региона создается единый в России экспертный центр, сообщил сегодня на коллегии ведомства управляющий отделением СФР Эдуард Вафин. Первыми протестируют работу центра жители… Дагестана. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Экспертный центр по маткапиталу развернут в Татарстане



Татарстанское отделение Соцфонда уже несколько лет занимается назначением пенсий, маткапиталов и других социальных выплат жителям Байконура. С прошлого года обслуживает и население Луганска, а с февраля этого на ведомство наложены дополнительные функции — по назначению и выплате маткапитала в Дагестане. Уже завтра в Казани начнут дистанционно принимать заявления жителей северокавказского региона. Примечательно, что следующим этапом станет создание в республике общероссийского экспертного центра по этому профилю:

— Что такое «экспертный центр»? У нас есть направления деятельности, допустим, маткапитал, назначение пенсий и так далее, вполне возможно, в перспективе это будет объединено в рамках одного региона. Сейчас предварительное решение принято о том, что экспертный центр по материнскому семейному капиталу будут разворачивать на базе Татарстана, так что в других регионах этой работы не будет, — заявил в ходе презентации до начала коллегии управляющий отделением СФР Эдуард Вафин.

Экспертный центр по маткапиталу будут разворачивать на базе Татарстана, в других регионах этой работы не будет, заявил Эдуард Вафин. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Дагестан сопоставим по численности населения с Татарстаном — 3,2 млн человек. «Мы к этой работе готовы. Выходили на каждого главу администрации Дагестана, на каждое образовательное учреждение, чтобы заключить с ними соглашения. Главы идут нам навстречу, предоставляют информацию. Это не только профессионализм, но и большое доверие нашей республике», — считает Вафин. «Сегодня Социальный фонд Татарстана работает не только на территории республики, но и по России. Это, конечно, говорит о качестве вашей работы», — отметила позднее и татарстанский вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Маткапитал — самая крупная денежная выплата при рождении детей, которую сейчас оформляют в проактивном порядке, то есть без заявлений. За все время в Татарстане выдали 408,6 тысячи сертификатов, из них 23,3 тысячи — в 2023-м. С начала действия программы сумма маткапитала выросла в 3 раза и завтра, 1 февраля, вновь будет проиндексирована на 7,4%, на первого ребенка — 630,4 тысячи, на второго — 833 тысячи рублей.

С 1 февраля сумма маткапитала в России вырастет: на первого ребенка — 630,4 тысячи, на второго — 833 тысячи рублей. скриншот realnoevremya.ru слайдов с коллегии

Татарстанцам оплатили больничные на 21 млрд рублей

Будучи одним из крупнейших в Поволжье, татарстанское отделение СФР обслуживает более 1,106 млн пенсионеров, 321 тысячи получателей социальных выплат, свыше 217 тысяч страхователей. Общий объем расходов в прошлом году составил более 338 млрд рублей.

Говоря об итогах деятельности, глава ведомства сообщил, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2023-м были проиндексированы на 4,8%, а с 1 января 2024-го — на 7,5%. Средний размер страховой пенсии по старости вырос на 2 834 рубля. С 1 февраля того года ежемесячные денежные выплаты увеличились на 11,9%, с 1 апреля — социальные пенсии на 3,3%. За год в республике назначили более 34 тысяч пенсий, по инвалидности — беззаявительно, по данным бюро МСЭ. К декабрю средний размер пенсий ветеранов и участников Великой Отечественной войны составил 38 237,9 рубля (инвалидов вследствие военной травмы), 49 717,6 (участников), 34 761,6 (вдов). В рамках госуслуг в СФР получили 1 010,5 тысячи обращений в электронном виде. Операторами Единого контакт-центра было обработано более 1,5 млн обращений граждан.

Общий объем расходов СФР по РТ в прошлом году составил более 338 млрд рублей. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Большое внимание в фонде уделяли мерам социальной поддержки участников СВО и членов их семей, обеспечив бойцов средствами реабилитации на 46,2 млн рублей. Ежемесячные выплаты назначили 3 613 ветеранам боевых действий, одному Герою России и двум членам семьи погибшего Героя России. Единовременное пособие получили 209 беременных жен мобилизованных военнослужащих. Ежемесячное пособие выплатили в отношении 1 098 детей мобилизованных в размере 15 548,07 рубля на ребенка.



Еще один важный блок работы — система мер поддержки семей с детьми от 0 до 17 лет, а также беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, — единое пособие (ЕП). Получателей ежемесячной выплаты — 209 275 татарстанских детей, на выплату направили более 18,9 млрд рублей. Размер единого пособия семьям с детьми зависит от региональной величины прожиточного минимума для детей, которая увеличится с 1 февраля и составит: 50% — 6 370,50 рубля; 75% — 9 555,75 рубля; 100% — 12 741 рубль. Единое пособие на беременных: 50% — 7 158,50 рубля; 75% — 10 737,75 рубля; 100% — 14 317 рублей.



В минувшем году почти 1 млн татарстанцев брали больничные листы — в фонде зарегистрировали 988,1 тысячи случаев временной нетрудоспособности. Расходы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили более 21 млрд рублей. С этого года максимальная сумма дневной выплаты по больничному листку выросла в 1,5 раза, до 4 039 рублей. Более 24,5 тысячи мам в декрете получили пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Общий объем направленных средств составил 3,8 млрд рублей.

Ежемесячные выплаты назначили 3 613 ветеранам боевых действий, одному Герою России и двум членам семьи погибшего Героя России. скриншот realnoevremya.ru слайдов с коллегии

Путевки на санаторно-курортное лечение на общую сумму 87 млн рублей получили 1,3 тысячи льготников. Еще 1,5 тысячи работников с производственными травмами и профзаболеваниями прошли реабилитацию за 93,1 млн. Порядка 6,3 тысячи пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний дополнительно были реабилитированы на 325,1 млн. ТСР получили более тысячи пострадавших.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева положительно оценила работу отделения Социального фонда по Татарстану и обозначила задачи на этот год. В частности, речь зашла о создании единой цифровой платформы, которая обеспечивает проактивный режим.

— Мы с вами понимаем, что это позволяет быть ближе к каждому жителю республики и обеспечить максимально быстрое взаимодействие с гражданином, чтобы ответить на его вопросы. В Социальном фонде много услуг предоставляется в проактивном режиме, многим министерствам нужно к этому стремиться, — сообщила вице-премьер.

Кроме того, по ее словам, по поручению раиса РТ достигнута договоренность о том, что часть услуг Социального фонда будут предоставлять на базе МФЦ.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева положительно оценила работу отделения Социального фонда по Татарстану и обозначила задачи на этот год. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Новшества 2024 года

В своем выступлении Эдуард Вафин особо выделил новшества этого года. Например, в целях увеличения реальных доходов семьи принят закон о сохранении пособия по уходу за ребенком в случае досрочного выхода из декрета. «Если раньше родитель в декрете выходил на работу раньше срока, он терял пособие по уходу за ребенком. С января этого года такие родители продолжат получать выплату», — сообщил спикер. Есть и другие важные изменения:

страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке;

страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%, размер фиксированной выплаты составил 8 134,88 руб., стоимость пенсионного коэффициента — 133,05 руб.;

установлены новые максимальные суммы пособий, максимальная по временной нетрудоспособности за месяц составляет 122 807,79 руб. — при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка), 98 246,23 руб. — при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка), 684,67 руб. — при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка);

максимальная сумма пособия по беременности и родам для работающих женщин — 565 562,20 руб., которая предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов;

максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком — 49 123,12 руб.;

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в этом году составит 49 123,12 рубля. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, в размере 10 тысяч рублей будет предоставляться не только неработающим, но и частично занятым родителям или опекунам, работающим на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет сохраняться за матерью и другими лицами, имеющими право на пособие, при их выходе на работу до достижения ребенком 1,5 года, в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому, дистанционной работы и в случае работы у другого работодателя;

право на маткапитал теперь возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином РФ;

на средства маткапитала можно провести реконструкцию дома блокированной застройки в целях улучшения жилищных условий;

отцы-одиночки (или единственные усыновители), воспитывающие детей и имеющие право на получение материнского капитала, могут направить маткапитал на формирование своей накопительной пенсии.