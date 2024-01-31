Polymetal может продать российские активы до конца марта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Polymetal International plc планирует расстаться с российскими активами до конца марта. Планы по их продаже озвучил глава золотодобывающей компании Виталий Несис, пишет ТАСС.

Как объяснил Несис, продажа российских активов стала вынужденной мерой, поскольку существует риск санкций для всей группы.

Минфин США 19 мая включил в санкционный список «АО «Полиметалл» — российскую структуру Polymetal.

скриншот realnoevremya.ru из tinkoff.ru

На фоне этих новостей акции компании снизились почти на 3%. За последний час стоимость ценных бумаг упала с 492 до 475 рублей. По состоянию на 14.45 акции Polymetal торгуются в районе 483 рублей.

За 2023 год выручка золотодобывающей компании Polymetal International plc выросла на 8%, до $3 млрд. В организации связали увеличение доходов с ростом цен на золото и серебро.

На днях инвестиционная компания из Омана Mercury Investments International LLC купила 23,9% горнодобывающей компании Polymetal International PLC. Сумма сделки не раскрывается.

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Айрат Назипов