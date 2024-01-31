Андрей Богданов снялся с выборов президента России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Председатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов снял свою кандидатуру на выборах президента России. Об этом сообщает Центризбирком.

— ЦИК России признала его утратившим статус выдвинутого кандидата в связи с поданным заявлением, — сказано в сообщении.

Богданов подал документы в ЦИК для участия в выборах от своей партии 26 декабря 2023 года. Спустя два дня его допустили к сбору подписей в свою поддержку и разрешили открыть избирательный счет.

ЦИК уже зарегистрировал четырех кандидатов на выборы: действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В стране откроют 2 727 участковых и 65 территориальных избирательных комиссий, в том числе 45 участков в местах временного пребывания граждан. Всего в работе по подготовке и проведению голосования на выборах задействуют свыше 21 тысячи человек.



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Айрат Назипов