Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил инфраструктуру ЖК «Южный парк» в Елабуге
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил жилой комплекс «Южный парк» в Елабуге. Арендное жилье построили для сотрудников ОЭЗ «Алабуга» и студентов колледжа «Алабуга Политех».
На территории комплекса построили 11 пятиэтажных домов. Общая площадь — 73 тыс. кв. метров. ЖК рассчитан на 4,2 тысячи человек. Здесь имеются детские площадки, спортивная зона и парк.
Раис Татарстана остался доволен увиденным. Он обратил внимание на опыт особой зоны по созданию арендного жилья для специалистов и студентов.
— Большая и очень нужная работа. Вопрос подготовки кадров — сегодня номер один, — передает слова Минниханова его пресс-служба.
В декабре 2022 года кабмин Татарстана выделил дополнительные 1,2 млрд рублей на строительство объектов в ОЭЗ «Алабуга». Деньги выделяли на строительство четырех корпусов в «МФК Индустриально-технологический парк «Синергия». Сюда вошли 920 млн рублей. Оставшуюся сумму направили на строительство еще пяти корпусов.
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