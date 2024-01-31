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Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил инфраструктуру ЖК «Южный парк» в Елабуге

11:45, 31.01.2024
Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил инфраструктуру ЖК «Южный парк» в Елабуге
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил жилой комплекс «Южный парк» в Елабуге. Арендное жилье построили для сотрудников ОЭЗ «Алабуга» и студентов колледжа «Алабуга Политех».

На территории комплекса построили 11 пятиэтажных домов. Общая площадь — 73 тыс. кв. метров. ЖК рассчитан на 4,2 тысячи человек. Здесь имеются детские площадки, спортивная зона и парк.

Раис Татарстана остался доволен увиденным. Он обратил внимание на опыт особой зоны по созданию арендного жилья для специалистов и студентов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Большая и очень нужная работа. Вопрос подготовки кадров — сегодня номер один, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

В декабре 2022 года кабмин Татарстана выделил дополнительные 1,2 млрд рублей на строительство объектов в ОЭЗ «Алабуга». Деньги выделяли на строительство четырех корпусов в «МФК Индустриально-технологический парк «Синергия». Сюда вошли 920 млн рублей. Оставшуюся сумму направили на строительство еще пяти корпусов.

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан
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