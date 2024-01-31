В МВД опровергли проведение проверки в отношении певца Shaman

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео SHAMAN/YouTube.com

Полицейские не проводят никаких проверочных мероприятий в отношении Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Ранее такая информация появилась в telegram-каналах.

— Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству, — рассказала в своем telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

В соцсетях разошлась информация, что якобы полиция проверяет творчество певца на пропаганду движения ЛГБТ*. Один из активистов обратил внимание, что певец появляется в кадре с «подкрашенными глазами».

*движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена

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Айрат Назипов