В «Алабуге» открыли новое производство магистральных полуприцепов

Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

На территории ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие нового производства магистральных полуприцепов «Вагнермайер Руссланд». В торжественной церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Инвестпроект предполагает организацию производства трех типов магистральных полуприцепов: шторный, бортовой и контейнеровозный. Проектная мощность завода составляет 2,1 тыс. единиц в год, в последующем планируется увеличить выпуск до 3 тыс. в год.

— Наша республика производит самое большое количество тягачей. Думаю, они сразу будут комплектоваться современными полуприцепами мирового уровня, — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

По словам исполнительного директора компании, общие инвестиции в проект составили 745 млн рублей. Полмиллиарда потратили на оснащение производства, а оставшуюся сумму — в оборотный капитал. Предприятие уже заключило контракт сроком на 5 лет на поставку 9 тысяч полуприцепов. Также появились заказы из Белоруссии и Казахстана. Уровень локализации нового производства планируется на уровне 75%.

Сегодня Рустам Минниханов посетил жилой комплекс «Южный парк» в Елабуге. Арендное жилье построили для сотрудников ОЭЗ «Алабуга» и студентов колледжа «Алабуга Политех».

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Айрат Назипов