В Казани арестовали специалиста департамента закупок «ЕлАЗа»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фигуранткой уголовного дела стала главный специалист отдела департамента закупок производственного объединения «Елабужский автозавод» Диляра Ракипова. Как стало известно «Реальному времени», сотрудники Следкома заподозрили ее в коммерческом подкупе и афере.



Один из источников поделился версией силовиков, которые полагают: в ноябре 2018 года сотрудница отдела обеспечения металлопрокатом и вспомогательными материалами получила от одного из поставщиков предприятия 127 тысяч рублей за содействие в сфере закупок. А в июле-сентябре 2020 года — еще 25 тысяч рублей от другого поставщика. В обоих случаях средства перечислялись на карту самой фигурантки, при этом в первом случае силовики усмотрели в ее действиях коррупционный состав, а во втором посчитали, что деньги были получены, но никаких преференций поставщик не дождался.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уголовным это дело стало 24 января. А сегодня следователи обратились в Приволжский райсуд с ходатайством об избрании для Ракиповой домашнего ареста. Частично признавшая вину сотрудница «ЕлАЗа» и ее адвокат просили о более мягкой мере пресечения. Однако ходатайство было удовлетворено. Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда, подозреваемая водворена под домашний арест до 24 марта.

В Следкоме по РТ данное дело пока не комментируют. По данным источников «Реального времени», вину Ракипова частично признала.