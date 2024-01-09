Итоги дня: пароходы уходят с молотка, ремонт «Дома печати», «Разрешите представиться: Татарстан»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 9 января:
- Сильные морозы не спешат покидать Татарстан. В период с 10 по 15 января в республике вновь объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Столбик термометра может упасть до -33 градусов. Среднесуточные температуры воздуха прогнозируются от -18 до -24 °С, что ниже нормы на 9—15 °С.
- В новогодние праздники Татарстан посетили более 170 тысяч туристов. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Максимальное количество гостей приехали из Москвы и Санкт-Петербурга.
- В период праздников пригородная пассажирская компания «Содружество» перевезла по Татарстану порядка 108 тысяч пассажиров. Самыми популярными направлениями из Казани стали маршруты в Нижний Новгород, Ижевск и Ульяновск.
- В муниципальных районах республики состоялось около 6,5 тысячи праздничных мероприятий, охвативших более 800 тысяч человек. В топ-3 самых посещаемых мест вошли: Казанский кремль (более 195 тысяч человек), цирк (более 86 тысяч посетителей) и Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» (около 44,8 тысячи гостей).
- За новогодние праздники «Татаркино» и районные киноучреждения посетили более 160 тысяч человек. Всего за праздники татарстанские кинотеатры собрали 178,2 миллиона рублей.
- Смотровая площадка Центра семьи «Казан» в столице Татарстана завершила свою работу в зимнем сезоне. За новогодние каникулы на нее поднялись свыше 12 тысяч человек. За весь прошлый год — больше 400 тысяч посетителей.
- Кабмин Татарстана утвердил индикаторы оценки эффективности деятельности полномочных, постоянных и торгово-экономических представительств Татарстана на 2024 год и на плановый период 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
- В Казани к саммиту стран БРИКС отремонтируют памятник архитектуры на улице Баумана — «Дом печати», в котором располагается отель «Ногай». После ремонта его рейтинг должен будет повыситься до «четырех звезд».
- За первую неделю 2024 года в Казани были выставлены на продажу сразу три крупных пассажирских теплохода. Все они построены еще в прошлом веке. С чем связана такая внезапная и практически одновременная продажа судов — в материале «Реального времени».
- Представителя КПРФ Николая Харитонова зарегистрировали в качестве кандидата в президенты России. Его выдвинула парламентская партия. Харитонов уже участвовал в президентских выборах 2004 года и набрал 13,7% голосов.
- Заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров Татарстана Ренат Ахметзянов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. Он доработает на своем посту до 11 января.
- Минувшей ночью в Авиастроительном районе Казани на улице Максимова, 33 в пятиэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Прокуратура республики организовала проверку.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился со строительством гостиничного комплекса у моста «Миллениум». Комплекс будет включать пять башен. Первые две планируют построить к октябрю этого года.
- Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» в 2023 году рассмотрел более 10 тысяч вопросов. Сотрудникам удалось решить вопросы 85% обращений, рассказали в пресс-службе фонда.
- В Госдуме могут ужесточить наказание за преступления против женщин. Глава партии СРЗП Сергей Миронов предложил считать совершение преступлений против всех женщин, не только беременных, отягчающим обстоятельством.
- В России одновременно начали распространяться грипп, COVID-19 и ОРВИ, что говорит о начале тридемии. Как сообщили в Роспотребнадзоре и НИИ гриппа им. Смородинцева, такая тройная эпидемия пойдет на спад не раньше февраля — марта.
- При этом в Татарстане заболеваемость коронавирусом снизилась. С 1 по 7 января 2024 года COVID-19 выявили у 1 149 человек. Это на 22,5% меньше, чем неделей ранее.
- Центробанк России выпустил золотые и серебряные монеты с Георгием Победоносцем. В первом случае номинал составляет 50 рублей, во втором — 3 рубля. Тираж составил до 500 тысяч штук.
- В Японии число погибших при 29 землетрясениях, произошедших в первый день 2024 года, выросло до 180 человек. Пострадали 565 человек. Еще 203 числятся пропавшими без вести.
- В Россию из Турции поставили вторую партию пищевых яиц в количестве 316 800 штук (19,36 тонны) для дальнейшей реализации на территории РФ. Первая поставка была 3 января. Тогда в страну завезли около 19 тонн продукта.
- Финляндия не будет открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, так как никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе не произошло.
Ключевые события 685-го дня специальной военной операции на Украине:
- Дежурные средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадали три человека.
- За 2023 год потери ВСУ составили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Песчаное Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
- На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Богдановка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 30 военнослужащих и две боевые машины пехоты.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
- Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураБизнесРозничная торговляПроисшествияЭкономика
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