Центробанк России выпустил монеты с Георгием Победоносцем в серебре и золоте
Центробанк России выпустил золотые и серебряные монеты с Георгием Победоносцем. В первом случае номинал составляет 50 рублей, во втором — 3 рубля.
Тираж составил до 500 тысяч штук. Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля весит 31,1 грамма, а вторая монета весит чуть больше 7 граммов. Все они имеют форму круга с диаметром от 22 до 39 мм.
На лицевой стороне обеих монет изображен российский герб. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
В апреле прошлого года Банк России выпустил в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом в 25, 100 и 200 рублей. Тираж монет — до 100 тысяч штук каждая.
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