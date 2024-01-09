Центробанк России выпустил монеты с Георгием Победоносцем в серебре и золоте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Центробанк России выпустил золотые и серебряные монеты с Георгием Победоносцем. В первом случае номинал составляет 50 рублей, во втором — 3 рубля.

Тираж составил до 500 тысяч штук. Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля весит 31,1 грамма, а вторая монета весит чуть больше 7 граммов. Все они имеют форму круга с диаметром от 22 до 39 мм.

На лицевой стороне обеих монет изображен российский герб. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

скриншот realnoevremya.ru из видео cbr.ru

В апреле прошлого года Банк России выпустил в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом в 25, 100 и 200 рублей. Тираж монет — до 100 тысяч штук каждая.



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Айрат Назипов