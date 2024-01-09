В Казани в доме по ул. Максимова произошел хлопок газовоздушной смеси

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Минувшей ночью в Авиастроительном районе Казани на улице Максимова, 33 в пятиэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

После хлопка произошло возгорание — горела тюль на площади 0,5 кв. м на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже.

Пожар удалось потушить еще до прибытия спасателей. В результате происшествия повреждены межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей, а также стеклопакет пластикового окна в помещении кухни.

Никто не пострадал.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Как уточнили в пресс-службе, предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.



Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси, уточнил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. Ответственным назначен прокурор Авиастроительного района Казани.

— Ведомство совместно с профильными специалистами проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации и использовании внутридомового газового оборудования, — сообщил Галиев.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Зеленодольском районе Татарстана в селе Осиново 21 декабря произошел хлопок бытового газа в квартире на втором этаже. В ней выбило окна и обрушилась часть стены. Пострадал один человек. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Илина Хакимова