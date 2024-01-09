В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В период с 10 по 15 января на территории Татарстана сохранится аномально холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Согласно прогнозу синоптиков, среднесуточные температуры воздуха будут достигать от -18 до -24°, что ниже нормы на 9—15°.

Минимальные температуры воздуха в этот период в основном составят -23..-28°, 11 января местами до -33°, максимальные температуры днем ожидаются преимущественно -16..-21°.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, штормовое предупреждение из-за морозов уже объявляли в республике на период с 4 по 9 января. Из-за холодов в Казани даже начали отменять массовые культурные мероприятия.



Также, по предварительному прогнозу, в среду ночью сохранится небольшой снег, а температура понизится до -21..-26 градусов, местами до -30. В дневные часы ожидается до -18..-23 градусов. 11 января во второй половине дня и вечером в связи с приближением атмосферного фронта западного циклона, местами, преимущественно на западе республики, пройдет метель. Кроме того, ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с. Ночью ожидается до -24..-29 градусов, при прояснениях — до -34 градусов. Днем прогнозируется от -14 до -19 градусов, на востоке — до -22.

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Максим Кокунин