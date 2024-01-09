Филиал фонда «Защитники Отечества» в Татарстане за год рассмотрел свыше 10 тысяч вопросов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» в 2023 году рассмотрел более 10 тысяч вопросов. Сотрудникам удалось решить 85% обращений, рассказали в пресс-службе фонда.

Всего в фонд обратились свыше 6 тысяч человек. Чаще всего вопросы касались денежных выплат, получения удостоверений, получения мер социальной поддержки, оказания психологической и медицинской помощи.

Фонд призван помогать ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. Социальные координаторы фонда трудятся в 31 муниципальном образовании.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Указ о создании фонда «Защитники Отечества» президент России Владимир Путин подписал в начале апреля этого года. Его деятельность направлена на оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий специальной военной операции.

Напомним, в Казани филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в мае 2023 года. Он расположен на первом и третьем этажах Дворца культуры химиков.

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Айрат Назипов