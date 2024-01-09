Жители Казани ездили на электричках в Новый год в Ижевск, Нижний Новгород и Ульяновск

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В период новогодних праздников 2024 года пригородная пассажирская компания «Содружество» перевезла по территории Татарстана порядка 108 тысяч пассажиров. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе перевозчика.

Это на 3 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в компании отметили, что самыми популярными направлениями из Казани стали маршруты в Нижний Новгород, Ижевск, Ульяновск, включая промежуточные остановки.

Наиболее «массовым» стало «ижевское направление». В общей сложности пассажиропоток на нем составил 35 827 человек. На маршрутах Казань — Н. Новгород — Казань было перевезено 9 574 человека, Казань — Ульяновск — Казань — 2 289 человек. Однако в «Содружестве» подчеркнули, что эти цифры в 108 тысяч входят только частично.

— У нас Казань — Ижевск проходит по трем субъектам, и в цифру 108 тысяч он входит не полностью, так как она суммарная только по Татарстану. Так же Нижний Новгород и Ульяновск, — уточнили в компании.

Ранее генеральный директор регионального пригородного перевозчика Азат Ахметшин рассказал «Реальному времени», что, по данным проведенного компанией маркетингового исследования, 48% пассажиров заинтересованы в совершении железнодорожных туристических поездок.

По его словам, почти половину пассажиропотока в таких электричках составляют москвичи, питерцы, екатеринбуржцы и жители Башкирии.

— Если смотреть в разрезе регионов, то примерно 15% наших туристов приезжают из Москвы, 13% — из Петербурга, по 10% — из Екатеринбурга и Башкирии. Часто бывают гости из Удмуртии, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Йошкар-Олы. Пригородным железнодорожным транспортом пользуются даже туристы из Новосибирска и Владивостока, — отметил гендиректор ППК АО «Содружество».





Галия Шакирова