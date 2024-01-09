Культурные мероприятия в новогодние праздники посетили более 800 тысяч татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В эти новогодние праздники в муниципальных районах Татарстана состоялось более 6,5 тысячи мероприятий, охвативших более 800 тысяч человек. Об этом на брифинге «Об итогах проведения культурных и массовых мероприятий в РТ в период новогодних каникул» рассказала министр культуры Ирада Аюпова.

По ее словам, в прошлом году в республике было организовано 3 268 мероприятий, а их общий охват составил 418 381 человек.

Также в этом году на новогодних праздниках в государственных учреждениях культуры прошло более 1,5 тысячи мероприятий. Их посетили более 600 тысяч татарстанцев.

Лидерами по посещению стали:

Казанский Кремль — более 195 тысяч человек;

Казанский цирк — 86 тысяч зрителей;

Свияжский музей-заповедник — 44,8 тысячи посетителей;

Кукольный театр «Экият» — 29,8 тысячи зрителей;

Татарская государственная филармония им. Г. Тукая — 18,8 тысячи человек.

«Татаркино» и районные киноучреждения посетило более 160 тысяч человек. Казанский ТЮЗ — более 12 тысяч зрителей. Национальный музей и его филиалы — более 8,8 тысячи человек. кукольный театр в Набережных Челнах — более 9 тысяч человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, из-за погодных условий в Казани массово отменялись новогодние мероприятия, организованные в парках и скверах города. Так, например, из-за морозов не состоялась новогодняя программа, запланированная на 2 января в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Жителей и гостей города ждали на «Елочный городок». По этой же причине были отменены мероприятия в парке «Крылья Советов».



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Максим Кокунин