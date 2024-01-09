ЦИК зарегистрировал Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «РТС Новости»/YouTube.com

Представителя КПРФ Николая Харитонова зарегистрировали в качестве кандидата в президенты России. Об этом сообщает Центризбирком.

Как сообщили в ЦИК, кандидата выдвинула парламентская партия, а потому сбор подписей избирателей в его поддержку не требуется.

Харитонов — депутат Госдумы с 1993 года, возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кандидат экономических наук. Участвовал в президентских выборах 2004 года и набрал 13,7% голосов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В декабре съезд КПРФ поддержал выдвижение Николая Харитонова кандидатом в президенты России. Он рассчитывает занять как минимум второе место на голосовании.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин стал первым кандидатом, который подал документы в Центральную избирательную комиссию. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

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Айрат Назипов