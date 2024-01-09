Первые здания гостиничного комплекса у «Миллениума» построят к октябрю

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ряд строящихся объектов Казани. В частности, он ознакомился со строительством гостиничного комплекса у моста «Миллениум», сообщает пресс-служба раиса региона.



Комплекс будет включать пять башен. Первые две планируют построить к октябрю этого года.

Минниханов осмотрел стройплощадку нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. В здании предусмотрено несколько залов, креативно-образовательные лаборатории, общественная зона, а также репетиционные и административные помещения.

Также раис республики посетил стройплощадку Детского парка у набережной Казанки. Новое пространство станет местом отдыха для детей и взрослых. В зону активностей включены игровые площадки, зоны отдыха и питания. В парке хотят установить павильон, в котором будут проходить мероприятия, мастер-классы для детей.

В Казанской ратуше в октябре состоялась презентация проекта нового многофункционального комплекса у моста «Миллениум». На нем стало известно, что гостиничный комплекс будет состоять из пяти зданий различной этажности. Между зданиями будет благоустроено пространство с местами отдыха, через которое можно будет также пройти к берегу Казанки. Предполагается благоустройство самой набережной и создание зеленой зоны.

«Реальное время» писало, что рядом с «Миллениумом» развернулись масштабные строительные работы. Как рассказали интернет-изданию казанцы, которые живут неподалеку, работы по засыпке реки и начало стройки они заметили в конце июня этого года. Подробности — в большом материале.

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Маргарита Головатенко