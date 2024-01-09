Ренат Ахметзянов покидает должность замначальника Управления ЗАГС кабмина Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров Татарстана Ренат Ахметзянов покидает свой пост. Такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Освободить Ахметзянова Рената Харисовича от замещаемой должности заместителя начальника Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан по инициативе гражданского служащего в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет, — гласит распоряжение.

В документе сказано, что Ахметзянов доработает до 11 января. На этой должности он трудился с 1 декабря 2015 года. Имеет медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «За содействие» и другие награды.

Год назад власти Татарстана решили сократить штат Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Численность работников 1 июля сократилась с 16 до 13 человек. Ведомство возглавляет Гульшат Нигматуллина.

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Айрат Назипов