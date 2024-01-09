В Госдуме призвали ужесточить наказание за преступления против женщин

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Госдуме предложили ужесточить наказание за преступления против женщин. С такой инициативой выступил глава партии СРЗП Сергей Миронов, сообщает «РИА Новости».



Депутат предложил считать совершение преступлений против всех женщин, не только беременных, отягчающим наказание обстоятельством. Рассчитывается, что это усилит ответственность за побои (ст. 166 УК РФ), максимальное наказание по которой сегодня составляет до двух лет лишения свободы.

По словам Миронова, в СМИ и соцсетях участились сообщения об избиении женщин. Во многих случаях агрессорами выступают мигранты, в том числе бывшие мигранты, теперь являющиеся гражданами России.

— В традициях народов России нет такого, чтобы можно было избить женщину только за то, что она посмела что-то возразить мужчине. Это самое натуральное варварство, которому должен быть поставлен надежный законодательный барьер, — указал парламентарий.

Депутат считает, что за нарушение российских законов мигрантов нужно депортировать либо сразу, либо «транзитом через тюрьму». По его мнению, депортации должны подлежать и родственники преступников, зачастую их укрывающие.

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Маргарита Головатенко