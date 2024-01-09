Смотровую площадку казанской «Чаши» закрыли до весны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» в столице Татарстана завершила свою работу в зимнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

За новогодние каникулы ее посетили свыше 12 тысяч человек, что на 3 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За весь прошлый год на ней побывали больше 400 тысяч жителей и гостей города.

Точной даты открытия смотровой площадки пока нет. В Дирекции парков и скверов напоминают, что в прошлом году она начала работу с 25 марта.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В новогодние праздники Татарстан посетили более 170 тысяч туристов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего путешественники ездили в Раифский монастырь — его посетили более 60 тысяч человек, резиденцию Кыш Бабая — 4,5 тысячи человек (на 30% больше, чем в прошлом году) и экопарк «Дикая ферма».



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Айрат Назипов