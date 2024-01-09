Последствия обмеления? В Казани выставили на продажу сразу три теплохода

Фото: Теплоход «Синтез» — самый дорогой и крупный из продающихся судов. Скриншот с сервиса «Авито» от realnoevremya.ru

Лишь за первую неделю 2024 года в Казани были выставлены на продажу сразу три крупных пассажирских теплохода. Все они были построены еще в прошлом веке, но, несмотря на это, как уверяют сами владельцы, могут использоваться и сегодня. С чем связана такая внезапная и практически одновременная продажа судов — в материале «Реального времени».

Баку, Керчь, Казань: как «Синтез» попал на продажу

Самым крупным из них оказался пассажирский теплоход «Синтез» проекта 1430/385 и типа «Александр Грин». Судно было построено еще в 1974 году в Баку. В длину он достигает 34,7 метра, а на его борту одновременно могут находиться сразу 12 пассажиров. С момента постройки и до середины 90-х годов судно эксплуатировалось на востребованной линии через Керченский пролив, а в 2000-м было продано в Казань. С ноября 2014-го по 2016 год корабль проходил реконструкцию и модернизацию на Тольяттинском судоремонтном заводе.

Тогда же, как сообщил сам продавец судна по имени Игнат, теплоход был перегружен металлической надстройкой, которая требует реконструкции. Несмотря на это, «Синтез» прошел испытания устойчивости с устранением крена.

— В теплоходе абсолютно все новое — начиная с корпуса, машинного отделения (ДВСы, электрогенераторы, проводка), полностью оснащенная рубка со всем новым, современным оборудованием и так далее. Наработка эксплуатации — 80 м/ч. В теплоход вложено очень много денежных средств, все работы производились на судоремонтом предприятии, — сказано в объявлении.

скриншот с сервиса «Авито» от realnoevremya.ru

Несмотря на то, что балансовая стоимость теплохода, по словам продавца, достигает 98 миллионов рублей, он выставлен на продажу всего за 20 млн. Как пояснил «Реальному времени» владелец судна, «продажа связана с его видом деятельности». «Я покупаю и продаю», — заключил он. В случае если продать корабль все же не получится, Игнат готов рассмотреть варианты его обмена.

Теплоход «Синтез» во время реконструкции на Тольяттинском судоремонтном заводе. скриншот с сервиса «Авито» от realnoevremya.ru

Маленькая волгоградская компания с крупным теплоходом

Вторым по размерам теплоходом стало судно проекта 810/80, тип «Московский». Несмотря на то, что его длина меньше предыдущего — 33 метра, — он готов вместить сразу 76 человек. Более того, при дооснащении дополнительным спасательным оборудованием его вместимость может увеличиться в два раза.

Корабль был построен в 1984 году и в настоящее время выведен из эксплуатации. По словам продавца, он находится на холодном отстое, но год назад пришел к казанскому причалу своим ходом.

Его собственником является ООО «Судоходная компания «Агентство речного флота» — 11-летняя волгоградская компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Согласно последней отчетности (за 2022 год), ее прибыль достигала 3,1 миллиона рублей. Это было рекордное значение, поскольку годом ранее она составляла лишь 1,3 млн, а в ковидный 2020-й ее и вовсе не было. До этого она колебалась от 500 до 300 тысяч рублей.

скриншот с сервиса «Авито» от realnoevremya.ru

Руководителем предприятия является Олег Апаршин, он же и выставил судно на продажу. «Продажа связана с изменением вида деятельности владельца», — прокомментировал он объявление о теплоходе «Реальному времени». По его словам, «спрос (на судно, — прим. ред.) будет зависеть от изменений на рынке и условий его эксплуатации». На продажу оно выставлено с ценой в 13 миллионов рублей.

Также, отвечая на вопрос «Реального времени», Апаршин заявил, что продажа теплохода никак не связана с резким обмелением рек, которое произошло в 2023 году, но все же оно сказалось на судоходстве:

— Обмеление значительно повлияло на стоимость и логистику речных перевозок по ВВП. Проблемные гидроузлы Рыбинск и Уфа не позволяют проходить сухогрузам даже в балласте. Осадки бывают от 2,2—2,4 метра, — сказал он.

Банкетный зал теплохода. скриншот с сервиса «Авито» от realnoevremya.ru

62-летний корабль на 150 человек

Самым маленьким и при этом самым старым из трех продаваемых судов оказался теплоход МО-69. Его длина составляет 30 метров, а спущен на воду он был в далеком 1962-м. Несмотря на это, как уверяет в объявлении продавец по имени Рустем, корабль находится в отличном состоянии.

В описании не раскрывается его вместимость, однако сказано, что ее можно увеличить до 150 человек. Для этого будущему покупателю нужно будет переоформить технические документы. Кроме того, по словам продавца, новому владельцу теплохода придется пройти специальное освидетельствование, поскольку имеющееся закончилось в 2023 году.

— Полностью оборудован. Имеет дорогое навигационное оборудование, — подчеркивается в объявлении.

скриншот с сервиса «Авито» от realnoevremya.ru

Цена судна, как и его габариты, является наименьшей среди трех теплоходов — всего 5 миллионов рублей. В настоящее время оно находится у полуострова Локомотив, где расположены сразу несколько яхт-клубов.

Несмотря на то, что продавец уверяет покупателей в «отличном состоянии» судна, на его корпусе большое количество ржавчины и облупившейся краски. скриншот с сервиса «Авито» от realnoevremya.ru

«Реальному времени» не удалось связаться с продавцом судна, однако ему было отправлено письмо с вопросами о причинах продажи и подробностях состояния теплохода. Ответ будет опубликован по получении.

Генеральный директор АО «Флот Республики Татарстан», известный как спаситель пассажиров «Булгарии», капитан теплохода «Арабелла» Роман Лизалин также заявил «Реальному времени», что одновременная продажа сразу трех судов не может быть связана с обмелением рек. По его словам, на их продажу у собственников есть свои личные основания.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

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Максим Кокунин