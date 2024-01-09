Турция поставила в Россию вторую партию яиц
В Россию из Турции поставили вторую партию пищевых яиц в количестве 316 800 штук. Поставку проконтролировал Россельхознадзор.
— 5 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России, — говорится в сообщении ведомства.
Первую партию турецких яиц ввезли на территорию России 3 января. Тогда в страну ввезли груз весом 19 тонн.
Кроме Турции, яйца в Россию поставляет и Азербайджан. Первую партию азербайджанских яиц завезли в страну 19 декабря — было поставлено 612 тысяч яиц. Спустя 2 дня в Россию привезли яйца в количестве 18 тонн (306 тыс. штук). Третья партия с таким же весом попала в страну 25 декабря.
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