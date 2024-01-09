Казанский «Дом печати» отремонтируют к саммиту БРИКС

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

В Казани к саммиту стран БРИКС отремонтируют памятник архитектуры на улице Баумана — «Дом печати», в котором в настоящий момент располагается отель «Ногай». Соответствующие проектные решения опубликованы на сайте Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В здании планируется демонтировать перегородки и покрытие полов. Вместе с тем будут переоборудованы инженерные системы, а также воссозданы дверные проемы. Кроме того, на объекте будут проведены отделочные работы.

На сегодняшний день памятник архитектуры используется как трехзвездочная гостиница. Как указано в проекте, после ремонта ее рейтинг должен будет повыситься до «четырех звезд».

скриншот сервиса «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

«Дом печати» — образец советского конструктивизма. Его строили с 1933 по 1935 год по проекту ленинградского архитектора С.С. Пэна. В начале 1930 годов руководство ТАССР решило выстроить здание, которое бы вместило все существовавшие на тот момент казанские издательства и оборудованную по последнему слову техники типографию. Архитектор Семен Пэн разработал проект Дома печати в духе модного в ранний советский период стиля конструктивизм. Сооружение напоминает гигантскую открытую книгу, а скучный на первый взгляд серый цвет постройки компенсируется нестандартной формой. Строгие прямые линии гармонично сочетаются с плавными закруглениями, огромный размер конструкции оттеняется лаконичностью в оформлении фасада.

«Дом печати» был закончен в 1937 году. В нем расположились республиканское книжное издательство, правление Союза писателей Татарии и крупнейший в городе книжный магазин. Позднее здесь находилось также Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РТ, кроме того, в здании проходили встречи творческого клуба имени поэта Габдуллы Тукая. В годы Великой Отечественной войны в Казань был эвакуирован Союз писателей СССР, и именно Дом печати стал местом заседаний организации. В здании работали такие знаменитые литераторы, как Алексей Толстой, Виктор Ардов, Валентин Катаев, Павел Финн, Лев Ошанин, Самуил Маршак, Александр Фадеев и многие другие.

В 1974 году редакции газет и журналов стали постепенно съезжать из Дома печати в здание нового издательства на улице Декабристов. В 2012 году было принято решение о проведении реставрационных работ и создании ГК «Ногай».



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Максим Кокунин