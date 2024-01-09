В новогодние праздники Татарстан посетили более 170 тысяч туристов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В новогодние праздники Татарстан посетили более 170 тысяч туристов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на брифинге по итогам проведения новогодних каникул в республике рассказал председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

По его словам, республику посетили граждане практически из всех регионов страны. Больше всего их прибыло из Москвы и Санкт-Петербурга, добавил он.

В качестве самых популярных туристических мест Иванов отметил Раифский монастырь — его посетили более 60 тысяч человек, резиденцию Кыш Бабая — 4,5 тысячи человек (на 30% больше, чем в прошлом году) и экопарк «Дикая ферма».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также председатель Госкомитета по туризму рассказал, что с 31 декабря 2023-го по 8 января 2024 года средняя загрузка гостиниц Татарстана составляла более 75%, в пиковые даты она достигала 100%.



Напомним, Казань заняла третье место в рейтинге городов по бронированиям жилья на новогодние каникулы. Отели и другие объекты проживания в столице Татарстана на время январских праздников и каникул забронировали 5% всех путешественников. При этом средняя цена бронирования в каникулы составила 8 700 рублей в сутки.



Ранее о почти стопроцентной загрузке на Новый год и период праздничных каникул «Реальному времени» рассказывали и татарстанские глэмпиньеры.

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Максим Кокунин