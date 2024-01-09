Финляндия продлит закрытие КПП на границе с Россией

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (КПП на границе)

Финляндия не будет открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявила глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен, пишет ТАСС.

По ее словам, никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе не произошло. По этой причине Финляндия не будет открывать границу.

Мари Рантанен считает, что ситуацию с мигрантами якобы спровоцировала Россия.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (КПП на границе)

Напомним, власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией до 14 января 2024 года. Решение вступило в силу в пятницу, 15 декабря, с 21.00 по московскому времени.

Местные власти объяснили закрытие границ потоком мигрантов. Иностранные беженцы, которые пытаются проникнуть в страну через Россию, представляют угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии, заявили они.



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Айрат Назипов