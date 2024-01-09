За новогодние каникулы кинотеатры Татарстана собрали свыше 178 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанские кинотеатры собрали 178,2 миллиона рублей за новогодние праздники. Об этом стало известно «Реальному времени».

В каникулы особой популярностью у татарстанцев пользовалась комедия Клима Шипенко «Холоп 2». Суммарно с 1 по 8 января жители и гости республики потратили на этот фильм 80,3 млн рублей. На него сходили чуть меньше 200 тысяч зрителей.

На второй строчке рейтинга расположились «Бременские музыканты». Сказка собрала 60,4 млн рублей. Всего на фильм сходили около 150 тысяч зрителей. Тройку лидеров замкнул мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли». За первую неделю 2024 года он собрал 18 млн рублей. Его оценили 48 тысяч татарстанцев.

скриншот от realnoevremya.ru

В десятку лидеров также вошли проекты: «Манюня: новогодние приключения», «Великолепная пятерка», «Феррари», «Елки 10», «Астрал. Новые души», «Теща» и «Мальчик и птица».

В целом российские кинотеатры за указанный период собрали порядка 5,8 млрд рублей. Тройка лидеров осталась без изменений.

Напомним, фильм «Холоп 2» собрал в российском прокате с начала 2024 года более 2,5 млрд рублей. Он вышел в прокат 1 января.



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Айрат Назипов