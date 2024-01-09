Алексей Песошин утвердил индикаторы оценки эффективности деятельности представительств Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Кабмин Татарстана утвердил индикаторы оценки эффективности деятельности полномочных, постоянных и торгово-экономических представительств Татарстана на 2024 год и на плановый период 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Также документ утверждает показатели взаимодействия вышеуказанных представительств с республиканскими органами власти на 2024 год и порядок мониторинга органами исполнительной власти исполнения индикаторов оценки эффективности деятельности представительств.

По итогам исполнения индикаторов кабмин может финансово поощрять представительства за достигнутые результаты.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Постановление уже вступило в силу. Контроль за его исполнением возложили на Министерство промышленности и торговли Татарстана.

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Айрат Назипов