Итоги дня: резкие заявления главы Нижнекамска, открыта главная елка Казани, приговор экс-главе ОП «Вишневский»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 26 декабря:
- На выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России претендуют более 30 человек. В ЦИК считают, что кампания будет конкурентной «не столько от количества претендентов, сколько от их качества». Татарстан уже приступил к подготовке выборов президента России и депутатов регионального парламента, которые пройдут в 2024 году.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани. Также он пригласил в столицу Татарстана на церемонию открытия турнира лидеров стран СНГ.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий нахождение несовершеннолетних в барах и кальянных. Также им нельзя заходить в помещения, предназначенные «для реализации товаров только сексуального характера».
- Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на ежегодной итоговой пресс-конференции ответил на волнующие жителей и журналистов вопросы. При этом по ходу встречи он сделал целый ряд заявлений, совсем не свойственных главам районов. Какие вопросы Муллин посчитал провокационными и почему «не обращает внимания» на нападки в интернете — в репортаже «Реального времени».
- В Татарстане за бесперебойной работой сферы ЖКХ в зимние праздники будут следить 1,3 тысячи коммунальных предприятий. Представители различных служб пообещали, что в выходные работа жилищников, дорожников, полиции и МЧС будет круглосуточной.
- В Казани возбудили уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме на улице Гудованцева. Пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру.
- Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему начальнику казанского отдела полиции «Вишневский» Вячеславу Кочетову. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК России) и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
- В Казани зажглась центральная городская елка у «Чаши». Изначально открытие планировалось на 23 декабря, на 26-е его перенесли из-за оттепели.
- Максимальное количество туристов в Казани в новогодние каникулы ожидается с 3 по 5 января. Средняя загрузка во всех категориях отелей в этот период составит 86%.
- В Казани в начале 2024 года расширят муниципальный паркинг на 1,4 тысячи машино-мест. Большая их часть — 55% — приходится на центр города, еще почти треть новых парковочных мест расположится в Советском районе.
- В исполкоме Казани пока не приняли решения о введении абонементов для муниципальных парковок. Разобраться с вопросом могут в 2024 году.
- В России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц в связи с ростом цен на продукцию. Нарушения выявили Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС.
- Минфин России досрочно выполнил годовой план по наращиванию госдолга. Ведомство разместило ОФЗ на общую сумму 2,845 трлн рублей по номиналу.
- Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Окончательный вердикт по этому вопросу должна принять Генеральная Ассамблея.
Ключевые события 671-го дня специальной военной операции на Украине:
- ВСУ ночью провели атаку в районе Феодосии, в результате чего произошел пожар. Повреждено шесть зданий, один человек погиб. Еще двое получили ранения.
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы страны выполнили главную цель 2023 года — сорвали «громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление».
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки в Харьковской области. На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ.
- На Донецком направлении освобождена Марьинка. ВСУ потеряли на этом направлении до 205 военнослужащих и пять пикапов. На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около н. п. Водяное и Новомихайловка.
- На Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ около Вербового. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинской живой силе и технике у н. п. Белогорье и Работино.
- На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля. Средствами противовоздушной обороны сбито два украинских самолета Су-24. Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Уничтожено 24 украинских беспилотника.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураБизнесТранспортПроисшествияЭкономикаСпортКиберспорт
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