В Казани зажгли главную новогоднюю елку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани зажглась центральная елка города, которая расположилась у «Чаши». Об этом сообщает Управление культуры исполкома города.

Для зрителей подготовили интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи. Согласно сценарию, главный герой — символ 2024 года — Дракон сразится с недоброжелателями, чтобы защитить главный семейный праздник — Новый год. Помогут ему Дед Мороз и Снегурочка.

Напомним, открыть центральную елку Казани планировалось 23 декабря. Однако из-за теплой погоды открытие главной елки перенесли на 26 декабря.

Посетить елку можно до старого Нового года, который отмечается в ночь с 13 на 14 января. Иллюминация будет работать по графику, предусмотренному для наружного освещения города. На охрану праздничной площадки выделили почти 548 тысяч рублей.

1 / 33 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов