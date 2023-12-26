Максимальный турпоток в Казани ожидается с 3 по 5 января

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Максимальное количество туристов, решивших посетить в новогодние каникулы столицу Татарстана, выбрали даты с 3 по 5 января будущего года. Об этом «Реальному времени» рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина, ссылаясь на данные о бронировании.

По ее словам, средняя загрузка во всех категориях отелей в этот период составит 86%. В канун Нового года и первые два дня (с 30 декабря по 2 января) номера забронированы на 81%, на Рождество (с 6 по 8 января) — на 51%.

При этом встречать 2024 год туристы больше предпочитают в отелях 2* и 5*. Загрузка в таких средствах размещения с 30 декабря по 2 января ожидается на уровне 93% и 87% соответственно. Проводить каникулы (с 3 по 5 января) гости Казани предпочитают уже в трехвездочных и пятизвездочных гостиницах — 92% и 91% соответственно, а для празднования Рождества вновь в лидерах бюджетные 2* — 85%.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Впрочем, по словам Юшутиной, и другие отельеры без гостей не останутся. Так, в период с 30 декабря по 2 января в средствах размещения категорий 3* и 4* номера забронированы на 84% и 67% соответственно, с 3 по 5 января загрузка двухвездочных и четырехзведочных отелей должна достигнуть 90% и 69%, а с 6 по 8 января в отелях 3*, 4* и 5* — 54%, 35% и 53% соответственно.

— Это предварительные данные. По факту будем собирать после 8 января, — уточнила Юшутина.

Стоимость двухместного размещения без завтрака на весь новогодний период в двухвездочных отелях в среднем составит 2 800 рублей в сутки, в трехвездочных — 6 736 рублей, в четырехзвездочных — 14 460 рублей, а пятизвездочных — 17 417 рублей.

По словам Юшутиной, на данный момент в ассоциацию входят 70 отелей.

— Основная часть — это Казань, конечно, — добавила исполнительный директор организации.

Ранее о почти стопроцентной загрузке на Новый год и период праздничных каникул «Реальному времени» рассказывали и татарстанские глэмпиньеры.

Напомним, что, по данным аналитиков сервисов «МТС Travel» и Bronevik.com, столица Татарстана вошла в топ-3 российских городов для отдыха в зимние каникулы 2024 года, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.

На прошлой неделе председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов спрогнозировал, что Татарстан в новогодние праздники могут посетить более 160 тысяч туристов.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

По его мнению, большое количество гостей ожидают в Казани, в Свияжске, Болгаре, Елабуге, Чистополе и резиденции Кыш Бабая, которая будет работать до 25 января. Туристам также рекомендуют посетить Тетюшский и Лаишевский районы Татарстана.



Галия Шакирова