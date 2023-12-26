Татарстан начал подготовку к выборам президента России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Татарстан приступил к подготовке к выборам, которые пройдут в 2024 году, — президента России и депутатов регионального парламента. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

— Мы начали эту подготовку. Мы готовимся к выборам президента Российской Федерации и Государственного совета [Татарстана], — сказал он.

Андрей Кондратьев напомнил, что Татарстан — это регион, в котором очень активные избиратели.

— В Татарстане активно голосуют на выборах. Это не секрет, это цифры доказывают, — заявил глава республиканского Центризбиркома.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.



Действующий президент России Владимир Путин первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства. Он будет участвовать как самовыдвиженец.



По последним данным, на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России претендуют более 30 человек. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что кампания будет конкурентной.



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Татьяна Демина