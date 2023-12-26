Владимир Путин подписал закон об «Играх будущего», которые пройдут в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Мероприятие в 2024 году примет Казань.

Законом утверждается понятийный аппарат — «турнир», «организатор турнира», «место проведения турнира», а также цели мероприятия. В нем также закреплены полномочия организатора «Игр будущего» и органов власти.



«Игры будущего» пройдут впервые в 2024 году. Их организуют и в последующие годы — «с определенной периодичностью».



— В условиях отсутствия общепринятой практики проведения таких соревнований принятие законопроекта позволит закрепить роль России как страны-основателя не только нового спортивного соревнования, но и нового формата соревнований в целом, — рассказывал глава Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.



Госдума приняла законопроект об «Играх будущего» в первом чтении 30 ноября, во втором и третьем чтениях — 15 декабря. Совет Федерации одобрил его 22 декабря.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань находится на финальной стадии подготовки к мультиспортивному турниру. Программа соревнований уже окончательно сформирована.



Соглашение по организации в Казани «Игр будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Они пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.



На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.



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Татьяна Демина