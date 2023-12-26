Парламентская комиссия в Турции одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО
Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Протокол о членстве Швеции в НАТО впервые был внесен в повестку дня комиссии еще 16 ноября. Но вопрос так и не был принят. Со второй попытки комитет парламента одобрил протокол.
Окончательный вердикт по этому вопросу должна принять Генеральная Ассамблея. Вопрос будет решаться на голосовании. Его даты пока не определены.
31 мая парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Однако турецкие законодатели ответили относительно Швеции, подавшей вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО, что страна до сих пор не выполнила положения подписанного с Турцией меморандума и еще не готова стать частью альянса.
10 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО. Позднее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун объяснял поддержку географического расширения НАТО желанием обеспечить стабильность и безопасность в мире.
В октябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.
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