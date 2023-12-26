Парламентская комиссия в Турции одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Протокол о членстве Швеции в НАТО впервые был внесен в повестку дня комиссии еще 16 ноября. Но вопрос так и не был принят. Со второй попытки комитет парламента одобрил протокол.

Окончательный вердикт по этому вопросу должна принять Генеральная Ассамблея. Вопрос будет решаться на голосовании. Его даты пока не определены.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

31 мая парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Однако турецкие законодатели ответили относительно Швеции, подавшей вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО, что страна до сих пор не выполнила положения подписанного с Турцией меморандума и еще не готова стать частью альянса.



10 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО. Позднее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун объяснял поддержку географического расширения НАТО желанием обеспечить стабильность и безопасность в мире.

В октябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

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Айрат Назипов