Владимир Путин пригласил на «Игры будущего» в Казань лидеров стран СНГ

Президент России Владимир Путин пригласил в Казань на церемонию открытия «Игр будущего» лидеров стран СНГ. Она состоится 21 февраля 2024 года.

— Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут инновационные «Игры будущего». Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий наиболее динамичные спортивные дисциплины и киберспорт. Хотел бы пригласить всех вас в качестве почетных гостей на церемонию торжественного открытия «Игр Будущего», — обратился он к главам государств.

Во встрече приняли участие руководители Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Игры будущего» будут проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что город находится на финальной стадии подготовки к мультиспортивному турниру. Программа соревнований уже окончательно сформирована.

Сегодня Владимир Путин подписал закон о турнире «Игры будущего». Законом утверждается понятийный аппарат — «турнир», «организатор турнира», «место проведения турнира», а также цели мероприятия. В нем также закреплены полномочия организатора «Игр будущего» и органов власти.



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Айрат Назипов