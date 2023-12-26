Экс-начальнику казанского ОП «Вишневский» вынесли приговор

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему начальнику казанского отдела полиции «Вишневский» Вячеславу Кочетову. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК России).

Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, с февраля 2022 года по март 2023-го подсудимый получал деньги через посредников. За это он обещал не привлекать мигрантов к административной ответственности за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации и правил пребывания в России. Отставной подполковник полиции не выполнил взятые на себя обязательства, а полученные средства присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Ущерб составил 150 тысяч рублей. Свою вину подсудимый полностью признал. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Пост начальника отдела полиции в центральном районе Казани Вячеслав Кочетов занял в мае 2021 года — по приказу главы МВД Татарстана. Ранее он занимал такую же должность в казанском ОП «Юдино», а перед этим руководил отделом «Центральный» в Набережных Челнах. В совершении преступлений его заподозрили в марте 2023 года.

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Айрат Назипов