Минфин России досрочно выполнил программу государственных заимствований

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Минфин России досрочно выполнил годовой план по наращиванию госдолга. Информация опубликована на сайте ведомства.

— В связи с выполнением программ государственных заимствований Российской Федерации на 2023 год аукционы по размещению ОФЗ 27 декабря 2023 года проводиться не будут, — рассказали в министерстве.

В 2023 году Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 2,845 трлн рублей по номиналу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международный валютный фонд прогнозирует рост общего размера госдолга России в текущем году до 21,2%, а в 2024 году — до 21,8% ВВП. Согласно документу МВФ, после 2024 года размер государственного долга начнет последовательно снижаться и в 2028 году составит 18,2% ВВП.

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Айрат Назипов