Решение о введении абонементов для парковок Казани отложили на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани пока не приняли решения о введении абонементов для муниципальных парковок — вопрос может решиться в 2024 году. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на пресс-конференции.



— На сегодня решения о введении абонементов нет, — сказал он.

Ильдар Шакиров уточнил, что казанские власти получают предложения о введении абонементов для муниципальных парковок. Вопрос обсуждается с изучением опыта других городов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Планируем вернуться к этому вопросу в следующем году с учетом запуска новых парковок, — сказал замруководителя исполкома Казани.

В июне «Реальное время» писало, что власти столицы Татарстана подготовили проект постановления о введении месячных и годовых тарифов на платные парковки. Он не являлся окончательным вариантом постановления. Предложения разработал городской Комитет по транспорту «для дальнейшего рассмотрения в части стоимости и сроков введения абонементов».



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Татьяна Демина