В Казани возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани возбудили уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме на четвертом этаже на улице Гудованцева 26 декабря, сообщили в СУ СК России по Татарстану.



Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, в результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру, его госпитализировали. Прибывшие пожарные подразделения спасли по трехколенной лестнице из окна четвертого этажа одного человека.

Прокуратура Московского района Казани совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента. Будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при содержании и эксплуатации газового оборудования, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за самовольный монтаж внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

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Маргарита Головатенко