ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей яиц из-за роста цен

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ФАС России возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц в связи с ростом цен на продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Нарушения закона о защите конкуренции выявили Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС. Компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% в октябре этого года по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.

Кемеровское УФАС России выявило, что ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» входят в состав одной группы, занимающей доминирующее положение на рынке региона. Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Воронежское УФАС России выявило единовременное повышение цен на куриные яйца в ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба» и сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя под брендом «Птицефабрика Третьяковская».

Ивановское УФАС России выявило повышение цен со стороны АО «Птицефабрика «Кинешемская» и ООО «Ивановская птицефабрика».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Донецкое УФАС России зафиксировало единовременное повышение цен на куриные яйца у компаний ООО «Новоазовская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Пролетарская», ООО «Зугрэсский репродуктор», ООО «Амвросиевская птицефабрика».

Куриные яйца дорожают по всей России. Проблему 14 декабря подняли на прямой линии и пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Он извинился за ситуацию и сказал, что она возникла из-за сбоя в работе правительства. Проблему должны устранить в ближайшее время.

Прокурорам регионов России вместе с управлениями ФАС и иными уполномоченными органами поручено провести надзорные проверки деятельности производителей и розничных продавцов куриных яиц. По выявленным нарушениям примут «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен».

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Маргарита Головатенко