Число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России претендуют более 30 человек, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.



Глава ЦИК отметила, что кампания будет конкурентной. Сейчас у претендентов «организационное время», они «проводят мероприятия, партии проводят съезды».

— На мой взгляд, степень конкуренции зависит не столько от количества претендентов, сколько от их качества, — приводит слова Памфиловой ТАСС.

По данным на 23 декабря, число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России составило 29 человек.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы. Ожидается, что их количество вырастет.

Первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец. Вчера в столице Татарстана открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ. Сегодня в стране начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

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Маргарита Головатенко