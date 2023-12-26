В Казани с начала 2024 года расширят муниципальный паркинг

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в начале 2024 года расширят муниципальный паркинг на 1,4 тысячи машино-мест. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на пресс-конференции.



— С 1 января 2024 года в городе запустится еще 1 400 машино-мест на 24 участках в Вахитовском, Советском и Ново-Савиновском районе. Самая большая парковка — в Вахитовском районе, около Центрального стадиона, — сообщил он.

По всем этим участкам размер платы будет минимальным. Через год, проведя анализ, стоимость могут повысить.

— Как правило, на всех тех участках, где с 1 января будет запущены муниципальные парковки, сейчас стопроцентная хаотичная заполняемость, — заявил Ильдар Шакиров, уточнив, что из 1,4 тысячи новых машино-мест большая часть — 55% — приходится на центр Казани.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Почти треть новых парковочных мест — 29% — расположится в Советском районе города. Остальные 407 машино-мест организуют в Ново-Савиновском районе Казани.

Напомним, в бюджет Казани с начала 2023 года от пользователей муниципальных парковок поступило около 400 млн рублей. Эти средства направляются как на капитальный ремонт социальных объектов, так и на мероприятия по организации дорожного движения.



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Татьяна Демина