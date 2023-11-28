Итоги дня: арест лидера ОПС «Кинопленка», призыв Минниханова деловым партнерам, бруцеллез в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 28 ноября:
- Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора назвал любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь «преступлением и предательством» против всей страны. Он пообещал не допустить раскола общества и предупредил, что расценит как агрессию любое вмешательство извне.
- В послании президенту Палестины Махмуду Аббасу Владимир Путин заявил, что ключевое условие для урегулирования палестино-израильского конфликта — создание суверенной Палестины в границах 1967 года. Он выразил надежду на дальнейшее развитие российско-палестинских отношений и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.
- Совет Федерации может объявить о выборах России, которые должны пройти в марте 2024 года, на заседании 13 декабря. Такую дату анонсировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
- В Татарстане беспрецедентная вспышка бруцеллеза в Татарстане подкосила 5 тысяч голов КРС. Крупный очаг заболевания выявили в лидирующей по надоям молока агрофирме «Тукаевский» Атнинского района.
- В Казани прошел форум «Деловые партнеры Татарстана». На нем раис республики Рустам Минниханов призвал предпринимателей открывать бизнес на малой Родине.
- За 10 месяцев 2023 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 384,7 млрд рублей: 327,6 млрд направлены в республиканский бюджет республики, а 57,1 млрд рублей — в местные. Крупнейшим источником доходов стал налог на прибыль — 146,9 млрд рублей.
- В Приволжском федеральном округе в 2023 году снизили сбор зерна в бункерном весе на 14% по сравнению с прошлым годом. Лидером среди его регионов стала Саратовская область с показателем 5,7 млн тонн. В Татарстане зерновых собрали 3,7 млн тонн.
- На разработку документации в объеме, достаточном для строительства первого участка второй линии метрополитена Казани, готовы выделить почти 252 млн рублей. Работы профинансируют из бюджета Татарстана.
- В России количество и объемы ипотек, выданных в третьем квартале, побили исторический максимум. Население оформило 625 тысяч ипотечных кредитов (+30%) на 2,5 трлн рублей (+38%). В число лидеров страны, обогнав Санкт-Петербург, вошел Татарстан.
- Преображение Дома Ушковой в Казани оценивается в несколько миллиардов рублей — пока идет поиск инвестора. Проект по приспособлению здания, который уже готов к согласованию, может измениться. «Объект на сегодня пока в зоне определенной проблематики», — рассказал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин.
- Верховный суд Татарстана повторно оценит вопрос о законности приговора бывшего главы исполкома Тукаевского района республики Ленара Авзалова. Решение принято в Самаре судьями Шестого кассационного суда общей юрисдикции.
- Советский райсуд Казани арестовал обвиняемого лидера ОПС «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина. На заседании он назвал оговором те преступления, которые ему инкриминируют. В СИЗО он пробудет до 25 декабря.
- В Татарстане проживают более 274,5 тысячи инвалидов, что составляет 6,9% населения региона. Из них 17 225 человек — несовершеннолетние. С 1 января по начало ноября 2023 года инвалидами признали более 16 тысяч совершеннолетних граждан и 3 тысячи детей.
- Число самозанятых в Татарстане, по сравнению с прошлым годом, выросло на 33%, или на 72,3 тысячи человек. На начало ноября их насчитывалось 292,5 тысячи.
- На 84-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии республики имени Тукая Наиля Гараева. Прощание с ней состоится 29 ноября в 10:00 перед мечетью Марджани.
- Правительство Финляндии решило до 13 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией для беженцев. Последний КПП «Райа-Йоосеппи» прекратит работу 30 ноября.
- Трек «Пыяла» дуэта «Аигел» занимает второе место в мировом рейтинге приложения распознавания музыки Shazam. Песню включили в нашумевший сериал «Слово пацана».
Ключевые события 643-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минобороны России допускает, что Украина может применить биологические средства из-за провалившегося контрнаступления, сообщил начальник войск радиационной, биологической и химической защиты Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых.
- В зоне СВО на Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки в Харьковской области. Украинская сторона потеряла до 30 военнослужащих и гаубицу Д-20.
- На Краснолиманском направлении поражены скопления живой силы и техники ВСУ около н. п. Торское и Григоровка в ДНР. Украинские потери оцениваются в 40 военнослужащих и два пикапа.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции у Артемовска. Отражены три украинские атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около н. п. Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка.
- На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны у Новомихайловки, Угледара и Урожайного (ДНР). ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и два автомобиля.
- На Запорожском направлении отражена атака украинской штурмовой группы около Новопокровки. Нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ около н. п. Работино и Малая Токмачка — киевский режим потерял 65 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США.
- На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономикаБюджетНедвижимость
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