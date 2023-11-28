Совфед может объявить о президентских выборах 13 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Совет Федерации на заседании 13 декабря объявит о выборах президента России, которые должны пройти в марте 2024 года. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

— По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании, — приводит его слова ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выборы президента России запланированы на март 2024 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что они пока не назначены, но «приближаются» и «в любом случае состоятся». Совет Федерации примет официальное решение уже в декабре этого года. В СМИ ранее публиковали информацию, что Совет Федерации может 13 декабря объявить дату выборов президента России.

Ранее в Кремле уже заявляли, что не располагают информацией о старте президентской кампании Путина в ноябре. Дмитрий Песков добавил, что ему об этом ничего не известно.



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Маргарита Головатенко