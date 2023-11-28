В консолидированный бюджет Татарстана за десять месяцев поступило 384,7 млрд рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

За десять месяцев текущего года поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составило 384,7 млрд рублей. Из них 327,6 млрд направлены в бюджет республики, а 57,1 млрд рублей — в местные бюджеты. Об этом на пресс-конференции, посвященной исполнению бюджета, рассказала замминистра финансов региона Алла Анфимова.

Как рассказала заместитель министра, по объемам налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстана занял шестое место в рейтинге российских регионов.

По ее словам, на первом месте расположилась Москва (3,4 трлн рублей), следом за ней идет Санкт-Петербург (912,6 млрд рублей) и замыкает тройку лидеров Московская область (908,2 млрд рублей). За ними расположились Краснодарский край (414,1 млрд рублей) и Свердловская область (405,1 млрд рублей).

Вместе с этим Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце прошлого месяца министр финансов республики Радик Гайзатуллин рассказал, что в 2024 году Татарстан может увеличить отчисления налоговых и неналоговых доходов в федеральный бюджет. По его словам, за январь — сентябрь 2023 года регион направил в федеральный бюджет 60% налоговых и неналоговых поступлений. Остальное осталось на его территории.

— По итогам девяти месяцев [2023 года] пропорции у нас получились: 60% — в федеральный бюджет, 40% — консолидированный бюджет Республики Татарстан. Если в суммовом выражении — 331 млрд налоговых и неналоговых доходов составил консолидированный бюджет, 499 млрд — федеральный бюджет, — сказал Радик Гайзатуллин.

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Максим Кокунин