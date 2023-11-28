На разработку документации для строительства новой линии метро Казани направят почти 252 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На разработку документации в объеме, достаточном для строительства первого участка второй линии метрополитена Казани, готовы выделить почти 252 млн рублей. Работы профинансируют из бюджета Татарстана.

Подрядчику для его работы готовы предоставить проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту, получившие положительное заключение государственной экспертизы. От него потребуется подготовить документы «в объеме, достаточном для ведения работ».

В объеме проектных работы указана станция «улица Юлиуса Фучика» (рабочее название, — прим. ред.), а именно: сооружение котлована, подземный вестибюль и платформа станционного комплекса мелкого заложения с эскалаторами, две натяжные камеры, тягово-понизительная стация, пешеходный тоннель на пересадочную станцию и горный комплекс для проходки перегонов. В списке также сооружение котлованов (схода и вентканал) для двух других планируемых станций — «10-й микрорайон» и «100-летие ТАССР».

Работы также касается двух притоннельных сооружений. Для первого из них указан котлован, технологическая сбойка, вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения, вентиляционные киоски и перегонный тоннель закрытого способа работ протяженностью 2 095 метров — от станции «10-й микрорайон» до «улицы Юлиуса Фучика». Для другого притоннельного сооружения необходимо проработать решения для технологической сбойки, вентиляционного узла системы вентиляции линии мелкого заложения и вентиляционных киосков.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

От подрядчика требуется выполнить детализацию архитектурных решений в соответствии с утвержденной проектной документацией в «в объеме, достаточном для ведения работ». Архитектурно-художественное оформление станций он должен принять по альбомам интерьерных решений, утвержденных в компетентных органах.

Подрядчик также должен детализировать технические решения по трассам линии и верхнему строению пути, а также по сетям и системам электроснабжения. В помещениях станций метро Казани планируется использовать энергосберегающие или светодиодные светильники.

Детализация коснется и проектно-сметной документации. В ней подрядчик должен указать затраты на авторский надзор, на ввод первого участка второй линии метрополитена Казани в эксплуатацию и так далее. Все работы должны быть завершены к 30 августа 2024 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, первый участок новой ветки казанского метро планируют открыть в августе 2027 года. По состоянию на октябрь прошлого года, на строительство объекта было получено около 10,5 млрд из требуемых 39,9 млрд рублей, рассказывал генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.



Названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена утверждены летом 2022 года:



станция по улице Юлиуса Фучика — «100-летие ТАССР»;

станция в районе остановки общественного транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика — «Академическая»;

станции на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской — «Зилант»;

станция по проспекту Альберта Камалеева — «Тулпар».

В проектной документации по строительству метрополитена Казани содержатся сведения также о втором и третьем участках второй линии. Их протяженность 5,45 и 9,37 км соответственно. На втором участке запланированы три станции с рабочими названиями «XXI век», «Пионерская» и «Компрессорный завод». На третьем участке проектом предусмотрены четыре станции — «Футбольный стадион», «Горбольница», «ЗАГС» и «Декабристов».



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Татьяна Демина