Финляндия на две недели полностью закроет границы с Россией для беженцев
Правительство Финляндии приняло решение до 13 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией для беженцев. Об этом пишет RT со ссылкой на Yle.
Последний КПП на границе с Россией «Райа-Йоосеппи» будет закрыт 30 ноября. Пропускать на свою территорию местные власти готовы только грузовой транспорт.
Глава финского кабмина Петтери Орпо заявил, что «Россия стала причиной этой ситуации и может положить ей конец».
С 15 ноября Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. При этом в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября. Утром 19 ноября пограничная служба Финляндии временно закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за его перегруженности.
20 ноября российская сторона заявила протест Финляндии в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на государственной границе. Позицию российских властей довели до финского посла.
На прошлой неделе Финляндия решила закрыть еще три контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», который находится в Мурманской области.
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