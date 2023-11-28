Владимир Путин назвал президенту Палестины ключевое условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в послании президенту Палестины Махмуду Аббасу заявил, что ключевым для урегулирования палестино-израильского конфликта является создание суверенной Палестины в границах 1967 года.

— Считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, — зачитал послание Владимира Путина замглавы МИД Михаил Богданов на мероприятии по случаю памятной даты в посольстве Палестины в Москве.

Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие российско-палестинских отношений и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, пишет ТАСС.

взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

На прошлой неделе ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включает в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. Накануне перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня.

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Айрат Назипов